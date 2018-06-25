video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 10:31 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الذهب ينخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 641 جنيها للجرام

الإثنين، 25 يونيو 2018 09:00 ص
سعر الذهب ينخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 641 جنيها للجرام أسعار الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

تراجع سعر الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، بقيمة جنيهين مع استمرار تراجع سعر أوقية الذهب عالميا مسجلة 1268 دولارا.

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر حوالى 641 جنيها وسط ترقب فى سوق الصاغة لانتظار تحسن حركة المبيعات التى تراجعت بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى :

عيار 18 : 549.49 جنيه

عيار 21: 641 جنيه

عيار 24: 732.55 جنيه

الجنيه الذهب: 5128 جنيه 

السعر العالمى : 1268 دولار 

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب اليوم السبت 23-6-2018 فى مصر

أسعار الذهب اليوم الاحد 24-6-2018 فى مصر

اسعار الذهب

الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

أخبار الاقتصاد




لا تفوتك
استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص

استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص

المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

الجبلاية تحسم الجدل بشأن "خليفة" كوبر بعد مونديال روسيا.. اتحاد الكرة يبدأ رحلة التفاوض مع مدرب جديد.. مجلس أبو ريدة يرفض التعاقد مع مدرب وطنى.. حسن شحاتة آخر الحلول.. والمفاضلة بين رينارد وفيريرا وجريس

الجبلاية تحسم الجدل بشأن "خليفة" كوبر بعد مونديال روسيا.. اتحاد الكرة يبدأ رحلة التفاوض مع مدرب جديد.. مجلس أبو ريدة يرفض التعاقد مع مدرب وطنى.. حسن شحاتة آخر الحلول.. والمفاضلة بين رينارد وفيريرا وجريس

أردوغان ينصب نفسه ديكتاتورا على أنقاض تركيا.. الرئيس التركى يعلن فوزه رغم عدم إعلان النتائج.. المعارضة تتهمه بالتزوير والشرطة تسود بطاقات الاقتراع.. والانتخابات تشهد دماء وسقوط ضحايا.. وحزب الأكراد أكبر الصفعات

أردوغان ينصب نفسه ديكتاتورا على أنقاض تركيا.. الرئيس التركى يعلن فوزه رغم عدم إعلان النتائج.. المعارضة تتهمه بالتزوير والشرطة تسود بطاقات الاقتراع.. والانتخابات تشهد دماء وسقوط ضحايا.. وحزب الأكراد أكبر الصفعات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة