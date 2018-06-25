سعر الذهب ينخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 641 جنيها للجرام

تراجع سعر الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، بقيمة جنيهين مع استمرار تراجع سعر أوقية الذهب عالميا مسجلة 1268 دولارا.

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر حوالى 641 جنيها وسط ترقب فى سوق الصاغة لانتظار تحسن حركة المبيعات التى تراجعت بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى :

عيار 18 : 549.49 جنيه

عيار 21: 641 جنيه

عيار 24: 732.55 جنيه

الجنيه الذهب: 5128 جنيه

السعر العالمى : 1268 دولار

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.