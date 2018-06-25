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سعر الدولار اليوم الاثنين 25-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:24 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 25-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية دولار - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين 25-6-، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً فروقاً طفيفة فى السعر من بنك لآخر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.78جنيه للشراء و17.88جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.

  

 وكان سعر الدولار، شهد موجة من الارتفاعات المتتالية أمام الجنيه المصرى، على مدار الفترة الماضية خلال شهر رمضان، إلا أنه عاود الاستقرار فى الأيام الأخيرة، وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك، والذى جاء كالتالى..

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

 17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78جنيه للشراء

17.88جنيه للبيع

  

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78جنيه للشراء

17.88جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.82جنيه للشراء

17.92جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.82جنيه للشراء

17.92جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

 

سعر الصرف للدولار
سعر الصرف للدولار

 

البرلمان يوافق على اتفاقية قرض بـ500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى

 

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفرقى بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المرحلة الثالثة)  والموقع بتاريخ 28 يناير 2018.

 

 وينص الاتفاق على منح بنك التنمية الأفريقى قرض بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى لدعم الموازنة العامة للدولة، ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية فقد سبق للحكومة المصرية توقيع اتفاقى قرض بشأن برنامج الحكومة الاقتصادية ودعم الطاقة المرحلة الأولى والثانية مع بنك التنمية الأفريقى بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى لكل مرحلة خلال عامى 2015 و2016، وذلك فى إطار برنامج تمويلى لمدة 3 سنوات لدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ مليار و500 مليون دولار أمريكى.


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