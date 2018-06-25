رسم محمد صلاح على جدارية بحوائط كوبرى 6 أكتوبر بالزمالك

ماجد تمراز

انتهت أجهزة محافظة القاهرة والأجهزة التنفيذية لحي غرب القاهرة، تحت إشراف من اللواء هشام خشبة، رئيس الحي، من رسم جداريات الرسم على حوائط سلم المشاة لكوبري 6 أكتوبر، والتي قام بها فريق مركز شباب الجزيرة، متخصص فى هذا النوع من الرسم، بهدف تجميل الكوبرى بدلاً من القاء القمامة والتبول أسفله.

وقال اللواء هشام خشبة، رئيس الحى، إن فريق مركز شباب الجزيرة، رسم أيقونة الرياضة المصرية ونجمها المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مشيراً إنه تم الانتهاء من غسل نفق كمال الدين صلاح فى الاتجاهين بشارع كورنيش النيل، بالإضافة إلى رفع كفاءة وصيانة فواصل منزل الجبلاية لكوبري15 مايو، وتغيير التالف منها لتحقيق السيولة المرورية.

وفى حى وسط القاهرة، شنت أجهزة الحى حملة مكبرة على شارع الأزهر ومنطقة الجمالية لإزالة الإشغالات والمخالفات لمنع تعطيل حركة المرور بهذا الشارع الحيوي.