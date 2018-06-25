رئيس حماية المستهلك: 250 محلاً فقط مرخصا لها بنظام "المينيمم تشارج"

كتب هيثم سلامة

أكد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المحلات المرخص لها الحد الأدنى أو ما يعرف "المينيمم تشارج" هم 250 محلاً فقط بمصر.

وأضاف، قمنا بحملات على المحلات غير المرخص لها العمل بنظام "المينيمم تشارج"، وسجلنا محاضر ضدهم، ونستهدف اتخاذ إجراءات قانونية فى هذا الشأن، لأنهم يستغلون المواطن.

وأشار أن جهاز حماية المستهلك ، سوف يحدد المحلات المرخص لها العمل بنظام "المينيمم تشارج"، وسوف يقوم بتسجيلها وينشرها على موقع الجهاز بالإنترنت لكى يعرفها المستخدم.

وأضاف، من لم يأخذ ترخيص العمل بنظام "المينيمم تشارج"، أصحاب الكافيهات التى سوف تعمل بدون ترخيص، سيتم اتخاذ إجراءات ضدها، ونقول للمواطن من لديه معلومة بذلك الشأن يبلغنا عبر رقم حماية المستهلك 19588.

وتابع، سوف نتخذ الإجراءات القانونية الرادعة للمحلات التى تطبق نظام الحد الأدنى دون تصريح من وزارة السياحة، وأى شىء فيه إخلال لحق المواطن سوف نعمل عليه دون طلب، ونعمل طوال اليوم.