رئيس جامعة ليفربول: نحرص على تطوير التعليم بمصر وندعم مبادرات الأبحاث الدولية

كتبت هند مختار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تعــاون بين وزارة التعليم العالى وجامعة ليفربول البريطانية، بشأن تعزيز التعاون فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار، وقام بالتوقيع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة ديم جانيت بير، رئيسة جامعة ليفربول البريطانية.

وقال وزير التعليم العالى، إن مذكرة التعاون تهدف إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعة ليفربول، من خلال أنشطة البحوث والابتكار المشتركة، وتبادل وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب، فضلًا عن مبادرات بناء القدرات التعليمية، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك؛ وتشمل تطوير الشراكات المؤسسية.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أن مصر تمتلك ثروة بشرية من العلماء والباحثين والمبتكرين، بالإضافة إلى العديد من المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المتميزة، مطالبًا بزيارة المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية للتعرف على الإمكانيات البشرية والعلمية المتميزة التى تمتلكها، وخاصة مدينة زويل ومراكزها ومعاملها البحثية المتميزة، ومدينة البحوث العلمية بالإسكندرية بإمكانياتها المتميزة، وجامعة النيل، وغيرها، مشيدًا بجامعة ليفربول لمكانتها العريقة واعتمادها على ربط الدراسة بالأبحاث، وربط المراكز البحثية بالصناعة.

من جانبها أكدت رئيسة جامعة ليفربول حرصها على التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية، وتقديم كافة أوجه الدعم فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك فى ضوء حرص الجامعة على تطوير التعليم، ودعم مبادرات الأبحاث الدولية، فضلا عن تصنيفها ضمن أفضل 1% من الجامعات على مستوى العالم، والتى يرتبط اسمها بتسعة من الحاصلين على جائزة نوبل.