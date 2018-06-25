رئيس الوزراء يلتقى وزير الرى لمتابعة خطة وزارته خلال الفترة المقبلة

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، لمتابعة ملفات وخطة وزارته الفترة المقبلة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد شهد اليوم الأثنين بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تعــاون، بين وزارة التعليم العالى وجامعة ليفربول البريطانية، بشأن تعزيز التعاون فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار، وقام بالتوقيع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة ديم جانيت بير، رئيسة جامعة ليفربول البريطانية.