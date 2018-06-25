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رئيس اتحاد عمال مصر : العمال وراء الرئيس السيسى

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:59 م
رئيس اتحاد عمال مصر : العمال وراء الرئيس السيسى جبالى المراغى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر
كتب محمود راغب
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وجه جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر  ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التهنئه للقيادات النقابية التى فازت فى الانتخابات العمالية التى شهدتها الحركة العمالية المصرية خلال الشهر الحالى.
 
وأكد جبالى المراغى، فى تصريحات له اليوم،  حرص الاتحاد العام فى مستهل دورة نقابية جديدة على بذل كل الجهد والدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ووقوف كل عمال مصر صفا واحدا خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكيمه وسياسته الرشيدة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات وتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة بما يكفل تقدم مصر وازدهارها.
 

 


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اتحاد عمال مصر

عمال مصر

جبالى المراغى




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