دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: نتحمل تكلفة علاوة الوقود على السلع

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الإسكان:
وزارة الصحة:
وزارة التموين:
وزارة التضامن الاجتماعى:
الحكومة تحتضن الفقراء بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.. 17.5 مليار جنيه دعما نقديا بالموازنة الجديدة.. التضامن: المالية توفر أى مبلغ حال زيادة المستفيدين.. وإحالة 166 موظفًا للنيابة لتلاعبهم فى كشوف الصرف
وزارة التربية والتعليم:
وزارة التعليم العالي:
وزارة الأوقاف:
وزارة النقل:
النقل وهيئة قناة السويس يوقعان بروتوكولا لتكريك نهر النيل.. هشام عرفات: النقل النهرى سيشهد طفرة.. تحريك سعر الوقود يخدم نقل البضائع عبر السكة الحديد والنهر.. تكلفته أقل 50% عن البرى.. ومميش: آن الأوان لاستغلاله
وزارة الزراعة:
وزارة الكهرباء:
وزارة القوى العاملة:
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