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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: نتحمل تكلفة علاوة الوقود على السلع

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التموين: نتحمل تكلفة علاوة الوقود على السلع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان
إعداد – محمود عثمان
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 

وزارة الإسكان:

وزارة الصحة:

 
 
 
 

وزارة التموين:

 
 

وزارة التضامن الاجتماعى:

 
 
 
 

وزارة التربية والتعليم:

 
 

وزارة التعليم العالي:

 
 

وزارة الأوقاف:

 
 
 

وزارة النقل:

 
 
 

وزارة الزراعة:

 
 
 

وزارة الكهرباء:

 
 
 

وزارة القوى العاملة:

 
 

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