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خفر السواحل الليبى ينتشل نحو 1000 مهاجر فى يوم واحد

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:15 ص
خفر السواحل الليبى ينتشل نحو 1000 مهاجر فى يوم واحد لاجئين - أرشيفية
(رويترز)
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قال مسؤولون وشاهد فى قاعدة بحرية إن خفر السواحل الليبى انتشل 948 مهاجرا أفريقيا فى قوارب مطاطية ضمن عدة عمليات كما انتشل عشر جثث أمس الأحد.

وبهذه العمليات يرتفع عدد المهاجرين الذين يغلب عليهم الأفارقة والذين يحاولون التوجه إلى إيطاليا قبل أن تتم إعادتهم إلى ليبيا نحو ألفين منذ الأسبوع الماضي.

والساحل الغربى لليبيا هو نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الهاربين من الحروب والفقر والذين يحاولون الوصول لأوروبا.

وانخفض عدد محاولات العبور بشكل حاد منذ يوليو تموز 2017 عندما طردت جماعة مسلحة تجار بشر من أحد مراكز التهريب بعد صفقة دعمتها إيطاليا.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية أيوب قاسم لرويترز إن خفر السواحل انتشل المهاجرين غير الشرعيين فى مجموعات مختلفة مشيرا إلى أن العدد فى المجموعة الأولى بلغ 97 فى قارب مطاطى أما المجموعة الثانية فكانت مؤلفة من 361 مهاجرا فى قاربين مطاطيين.

وأضاف أن المجموعة الثانية نقلت إلى بلدة الخمس وإنها شملت 110 نساء و70 طفلا.

وقال شاهد راقب عملية وصول سفينة أخرى تابعة لخفر السواحل فى قاعدة أبو ستة البحرية إن مجموعة ثالثة شملت 490 مهاجرا قبض عليهم قبالة بلدة القرة بوللي. وكان بينهم 75 امرأة و20 طفلا.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حازم توفيق

رئيس الدولة الأفريقية الذى يهاجر الاف من دولتة ويموت منهم في البحر

كلفة الله ان يرعى مصالح شعبة ويحميهم علية ان يوفر لهم البيئة الصالحة لكسب العيش وينحي الفاسدين في دولتة المتسببين في هذا

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