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الإثنين، 25 يونيو 2018 12:57 ص
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حالة الطقس اليوم الإثنين 25/6/2018 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:07 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 25/6/2018 فى مصر والدول العربية حالة الطقس
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الإثنين، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر 

 

 
كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحه البحرية هناك.
 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 

الطقس فى الأردن 

 

نهاراً :
 
 
 
تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلاً، وتصبح حول معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام.
 
 
 
وتسود أجواء صيفية مُعتدلة فى عموم المناطق، وحارة نسبياً فى الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.
 
 
 
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
 

في خليج العقبة:

 

- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.
 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-40 سم).
 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.
 
 
 
ليلاً :
 
 
 
تسود أجواء لطيفة فى عموم المناطق، تميل للبرودة فوق المرتفعات مع ساعات الليل المتأخرة.
 
 
 
وتكون الرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق الجبال العالية.
 
 

الطقس فى فلسطين 

 

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً فى المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً فى باقى المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
 
 

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