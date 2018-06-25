جمهورية لوجانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

(أ ش أ)

اتهمت جمهورية "لوجانسك الشعبية" المعلنة من طرف واحد، اليوم الإثنين، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 7 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الشرطة فى "لوجانسك" لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية إن :"القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة 7 مرات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، باستخدام مدافع الهاون من عيار 120 و82 ملم وعربات مشاة قتالية، قاذفات قنابل يدوية، بنادق رشاشة ثقيلة وأسلحة خفيفة".

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الشرطة، تعرضت للقصف مواقع الشرطة الشعبية بالقرب من المناطق السكنية فيسيلوجوفوركا، سوكولنيكي، لازوفويه، فرونزه، لوغفينوفو.

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق أكثر من 65 قذيفة باتجاه أراضى الجمهورية، لم تسفر عن سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين والعسكريين.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى شهر أبريل 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذى وقع فى أوكرانيا فى شهر فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.