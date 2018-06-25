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تجديد حبس مزارع قتل ابنه بعد وصلة تعذيب لرفضه العمل معه بالعياط

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:50 ص
تجديد حبس مزارع قتل ابنه بعد وصلة تعذيب لرفضه العمل معه بالعياط محكمة- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس "حسب الله.ع" مزارع فى الأربعينات من عمره 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ابنه البالغ من العمر 9 سنوات بقرية بديف بمركز العياط بجنوب الجيزة، لرفضه مساعدته فى أعمال الزراعة.

 

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه عن إصابته بجروح وكدمات فى مناطق متفرقة من جسده، وهو ما أشار إلى وجود شبهة جنائية حول الحادث، وعليه صدر قرار النيابة بتشريح جثة الطفل المجنى عليه، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاته، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 


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