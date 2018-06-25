تأجيل الحكم على 32 إخوانيا بالإسكندرية لـ27 سبتمبر المقبل

الإسكندرية أسماء على بدر

أجل المستشار عبد الله الكيلانى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبد اللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى، الحكم فى قضية حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وصبحى صالح، القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، و31 متهما من عناصر التنظيم الإخوان الإرهابية، لجلسة 27 سبتمبر للنطق بالحكم .

كانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبدالله الكيلانى، وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبداللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى، أجلت الحكم على 33 إخوانيا بينهم القيادى حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وصبحى صالح القيادى بالجماعة الإرهابية إلى جلسة اليوم 21 يناير.

وتعود أحداث القضية لـ3 يوليو 2013، عندما روج المتهمون المنتمون للجماعة الإرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقانون، لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها بشكل طبيعى، والاعتداء على حرية المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، متخذين فكر الجماعة الإرهابية منهجا لتحقيق أهدافهم، وتم القبض عليهم وتحويلهم للمحاكمة.