video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 06:04 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

تأجيل الحكم على 32 إخوانيا بالإسكندرية لـ27 سبتمبر المقبل

الإثنين، 25 يونيو 2018 05:41 م
تأجيل الحكم على 32 إخوانيا بالإسكندرية لـ27 سبتمبر المقبل محكمة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق

أجل المستشار عبد الله الكيلانى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبد اللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى، الحكم فى قضية حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وصبحى صالح، القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، و31 متهما من عناصر التنظيم الإخوان الإرهابية، لجلسة 27 سبتمبر للنطق بالحكم .

كانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبدالله الكيلانى، وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبداللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى، أجلت الحكم على 33 إخوانيا بينهم القيادى حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وصبحى صالح القيادى بالجماعة الإرهابية إلى جلسة اليوم 21 يناير.

وتعود أحداث القضية لـ3 يوليو 2013، عندما روج المتهمون المنتمون للجماعة الإرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقانون، لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها بشكل طبيعى، والاعتداء على حرية المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، متخذين فكر الجماعة الإرهابية منهجا لتحقيق أهدافهم، وتم القبض عليهم وتحويلهم للمحاكمة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات الإسكندرية تحيل أوراق متهم للمفتى لقتله سائق

أخبار مصر

اخبار الاسكندريه

جنايات الاسكندريه

حسن البرنس




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة