video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 06:04 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام فى جناية قتل لـ 25 سبتمبر

الإثنين، 25 يونيو 2018 04:54 م
تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام فى جناية قتل لـ 25 سبتمبر محكمة- أرشيفية
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، دائرة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار إسماعيل عطية، وعضوية المستشارين مختار عنصيل، ومحمود شرف الدين، وسكرتارية عامر على، وحسن منصور، إعادة محاكمة 3 متهمين فى قضية قتل لجلسة 25 سبتمبر المقبل.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد حكمت فى وقت سابق بالإعدام على 3 متهمين بقضية قتل بالعمد، وتم النقض فيها، ثم تأجيل إعادة النظر فيها لـ 25 سبتمبر المقبل.

وجاء بأمر الإحالة بأن المتهمين "محمد.ح"، 23 سنة، سائق، و"محمد.ع"، 20 سنة، مندوب مبيعات، و"وليد.ح"، 16 سنة، مندوب مبيعات، قتلوا المجنى عليه "باسم.ي"، عمدًا بعد أن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، حيث أعد المتهم الأول سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وأطلق صوبه عيارًا ناريًا فى رقبته، قاصدًا من ذلك قتله، أودت بحياته حال تواجد المتهم الأول والثانى فى مسرح الجريمة للشد من أزره، كما سرقوا المنقولات المملوكة للمجنى عليه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعدام سائق بتهمة قتل نجل شقيقه بديرمواس فى المنيا

السجن المؤبد لشاب قتل زوجة عمه بالإسكندرية

تجديد حبس مزارع قتل ابنه بعد وصلة تعذيب لرفضه العمل معه بالعياط

اخبار الحوادث

اخبار مصر

الحكم بالاعدام

اعادة محاكمة

قتل عمد

اخبار الداخلية

اخبار الحوادث اليوم

محكمة العباسية

النيابة العامة




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة