تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام فى جناية قتل لـ 25 سبتمبر

كتب عامر مصطفى

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، دائرة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار إسماعيل عطية، وعضوية المستشارين مختار عنصيل، ومحمود شرف الدين، وسكرتارية عامر على، وحسن منصور، إعادة محاكمة 3 متهمين فى قضية قتل لجلسة 25 سبتمبر المقبل.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد حكمت فى وقت سابق بالإعدام على 3 متهمين بقضية قتل بالعمد، وتم النقض فيها، ثم تأجيل إعادة النظر فيها لـ 25 سبتمبر المقبل.

وجاء بأمر الإحالة بأن المتهمين "محمد.ح"، 23 سنة، سائق، و"محمد.ع"، 20 سنة، مندوب مبيعات، و"وليد.ح"، 16 سنة، مندوب مبيعات، قتلوا المجنى عليه "باسم.ي"، عمدًا بعد أن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، حيث أعد المتهم الأول سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وأطلق صوبه عيارًا ناريًا فى رقبته، قاصدًا من ذلك قتله، أودت بحياته حال تواجد المتهم الأول والثانى فى مسرح الجريمة للشد من أزره، كما سرقوا المنقولات المملوكة للمجنى عليه.