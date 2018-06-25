اليوم.. تلقى الطعون على المرشحين لاتحاد العمال بانتخابات النقابات العمالية

كتب محمود راغب

تبدأ اللجنة العامة لانتخابات تشكيلات التنظيمات النقابية العمالية فى مرحلتها الثالثة والأخيرة للدورة التى تستمر 4 سنوات (2018/2020)، اليوم الإثنين، تلقى الطعون والبت فيها على أسماء المرشحين، وفقا لقرار وزير القوى العاملة ، محمد سعفان، رقم 117 لسنة 2018 .

وسوف تعلن الكشوف النهائية للمرشحين 26 يونيو الجارى، لتجرى الانتخابات 27 من نفس الشهر على منصب الرئاسة والعضوية لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يعقب ذلك فى اليوم التالى إعلان النتائج وإيداع الأوراق 28 من نفس الشهر بالتشكيل النهائى.

يذكر أنه كان قد تقدم للترشح لرئاسة وعضوية الاتحاد حتى قفل باب الترشح أمس السبت ، على منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، فى حين تقدم لعضوية الاتحاد من النقابات العامة 26 عضوا- باستثناء النقابة العامة للنقل البرى لم تتقدم بالعضو- وهم: محمد سالم ، من نقابة الزراعة ، حسام الدين مصطفى، النقل البحرى، وجمال صابر السكة الحديد، وهشام فؤاد المرافق العامة ، وهشام رضوان ، التعليم والبحث العلمى، والسعيد النقيب ، الإنتاج الحربى، وعلى عبد الوهاب ، النيابات والمحاكم ، وفؤاد حسان ، البريد ، ومجدى حسن ، هيئة النقل العام.

كما تقدم، جمال عقبى، البنوك والتأمينات ، عادل عبد الفضيل ، المالية العامة والضرائب ، ممدوح محمدى ، محمد جبران ، البترول ، أحمد عبد المقصود العلوم الصحية ، عبد المنعم الجمل، البناء والأخشاب، وإبراهيم توفيق الاتصالات، وصالح سليمان، الخدمات الصحية ، وحسن شحاتة ، النقل الجوى ، وهشام فاروق ، الخدمات الإدارية، ومحمد وهب الله ، التجارة ، ومجدى البدوى ، الصحافة والطباعة والإعلام، وعبد الفتاح إبراهيم ، الغزل والنسيج ، ومحمد عرابى ، المناجم والمحاجر ، وخالد الفقى ، الصناعات الهندسية ، وعماد حمدى الكيماويات ، وخالد عبد الطيف عيش الصناعات الغذائية .

وبذلك يسدل الستار علي ماراثون الانتخابات النقابية العمالية ، التي جاءت بعد توقف دام أكثر من 12 عاما، لتشكل مسارا جديدا نحو الديمقراطية، ويحقق الاستقرار داخل الأوسط العمالية النقابية بانتهاء هذه الانتخابات.