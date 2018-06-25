video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 08:09 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

اليوم.. استكمال جلسات محاكمة مريهان حسين وضابطى الهرم فى قضية "الكمين"

الإثنين، 25 يونيو 2018 06:55 ص
اليوم.. استكمال جلسات محاكمة مريهان حسين وضابطى الهرم فى قضية "الكمين" الفنانة مريهان حسين
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

تستكمل اليوم محكمة جنح الهرم، نظر جلسات محاكمة المتهمين فى قضية "كمين الهرم"، وهم كلًا من الفنانة مريهان حسين، وضابطى بقسم شرطة الهرم، بتهم تبادل الاعتداء بالضرب والسب والقذف؛ وذلك بعد رفض محكمة الاستئناف طلب دفاع الفنانة برد هيئة المحكمة.

كانت النيابة العامة أحالت الفنانة مريهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت ضابطى قسم الهرم بتهمة التعدى على الفنانة مريهان حسين وسبها وقذفها.

وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة فى التحقيقات، وأقوال ضابطى الهرم "م.ت" و"إ.ب"، فضلاً عن أقوال السجينات الذين احتجزوا مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلاً عن فيديو الواقعة الذى تداولته العديد من المواقع الإخبارية.

وكشف تقرير الطب الشرعى الخاص بالفنانة مريهان حسين عدم وجود آثار لـ"هتك عرض"، بينما أكد وجود بعد الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو قيام الفنانة بسب وقذف ضباط قسم الهرم.

ونفت محتجزات قسم الهرم أمام النيابة تعدى الضباط على الفنانة أثناء احتجازها بالقسم، أو هتك عرضها، وقال أفراد قوة الكمين إن الفنانة تعدت بالضرب على ضابط قسم الشرطة بعد اقتحامها الكمين، فيما قال طبيب مستشفى الهرم والذى أجرى توقيع الكشف الطبى على الفنانة، إنها تعرضت لاعتداء وضرب فى مناطق متفرقة من الجسد.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جلسة غدا لاستكمال محاكمة مريهان حسين وضابطى الهرم فى قضية "الكمين"

تعرف على آخر تطورات قضية "كمين الهرم" المتهم فيها الفنانة مريهان حسين

اخبار الحوادث

حوادث مصر

مريهان حسين

قضية كمين الهرم

هتك عرض

قسم شرطة الهرم

سب وقذف

الاعتداء بالضرب




لا تفوتك
استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص

استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص

المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

الجبلاية تحسم الجدل بشأن "خليفة" كوبر بعد مونديال روسيا.. اتحاد الكرة يبدأ رحلة التفاوض مع مدرب جديد.. مجلس أبو ريدة يرفض التعاقد مع مدرب وطنى.. حسن شحاتة آخر الحلول.. والمفاضلة بين رينارد وفيريرا وجريس

الجبلاية تحسم الجدل بشأن "خليفة" كوبر بعد مونديال روسيا.. اتحاد الكرة يبدأ رحلة التفاوض مع مدرب جديد.. مجلس أبو ريدة يرفض التعاقد مع مدرب وطنى.. حسن شحاتة آخر الحلول.. والمفاضلة بين رينارد وفيريرا وجريس

أردوغان ينصب نفسه ديكتاتورا على أنقاض تركيا.. الرئيس التركى يعلن فوزه رغم عدم إعلان النتائج.. المعارضة تتهمه بالتزوير والشرطة تسود بطاقات الاقتراع.. والانتخابات تشهد دماء وسقوط ضحايا.. وحزب الأكراد أكبر الصفعات

أردوغان ينصب نفسه ديكتاتورا على أنقاض تركيا.. الرئيس التركى يعلن فوزه رغم عدم إعلان النتائج.. المعارضة تتهمه بالتزوير والشرطة تسود بطاقات الاقتراع.. والانتخابات تشهد دماء وسقوط ضحايا.. وحزب الأكراد أكبر الصفعات

المواصفات الكاملة لهاتف LG الجديد Stylo 4

المواصفات الكاملة لهاتف LG الجديد Stylo 4

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة