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الإثنين، 25 يونيو 2018 08:05 م
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النائب كريم سالم يتفقد أعمال رصف شوارع مصر الجديدة بعد حصوله على 2 مليون اعتمادات

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:04 م
النائب كريم سالم يتفقد أعمال رصف شوارع مصر الجديدة بعد حصوله على 2 مليون اعتمادات كريم سالم
كتب محمد صبحى
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تفقد الدكتور كريم سالم عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة والنزهة مساء اليوم الأثنين، عدد من شوارع دائرة مصر الجديدة برفقة رئيس الحى لمتابعة أعمال رصف الشوارع والوقوف على احتياجات العاملين من حيث إنهاء أى أزمات تعرقل عمليات الرصف بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية المختلفة.

 

وأشار سالم فى بيان له منذ قليل، إلى انه سبق وحصل على موافقة الدكتورة هالة السعيد باعتماد مبلغ إضافى بقيمة 2 مليون جنيه لرصف وإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بدائرة مصر الجديدة، مؤكدا أنه سيتابع عمليات التنفيذ لحين الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

ووجه عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة الشكر إلى وزيرة التخطيط على سرعة الاستجابة لطلبه وتوجيه الجهات بتدبير الاعتماد المالى اللازم للرصف.

 

 
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كريم سالم

رصف شوارع مصر الجديدة

هالة السعيد




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