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الإثنين، 25 يونيو 2018 01:58 م
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المفوضية الأوروبية: نأمل أن تظل تركيا شريكا ملتزما بعد الانتخابات

الإثنين، 25 يونيو 2018 01:27 م
المفوضية الأوروبية: نأمل أن تظل تركيا شريكا ملتزما بعد الانتخابات المفوضية الأوروبية
رويترز
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قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إنها تأمل أن تظل تركيا شريكا ملتزما بعد انتخابات منحت الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات تنفيذية واسعة.

وقال متحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية دورية "نأمل أن تظل تركيا تحت قيادة الرئيس إردوغان شريكا ملتزما للاتحاد الأوروبي في قضايا رئيسية ذات اهتمام مشترك مثل الهجرة والأمن والاستقرار الإقليمى ومحاربة الإرهاب".

وبعد فرز جميع الأصوات تقريبا، حصل أردوغان على 53% بينما حصل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه على 42.5% من الأصوات فى الانتخابات البرلمانية، وحصل حلفاؤه بحزب الحركة القومية على 11% متجاوزا التوقعات.


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