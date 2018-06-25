المرور: تركيب 10 رادارات بالطرق السريعة لمراقبة السرعات الجنونية

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى بإدارة المرور، أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات لشراء 10 رادارات جديدة، لتركيبها على الطرق السريعة و الصحراوية للعمل على رصد مخالفات السرعات الجنونية أعلى الطرق، وإلزام سائقى السيارات بالسرعات المقررة عليها، وعدم القيادة بتهور بهدف إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، حرصا على سلامتهم لمنع وقوع الحوادث المرورية أعلى الطرق.

وأضاف المصدر، أن الرادار الواحد يعمل على تصوير 6 حارات بمعدل اتجاهين بالطريق، ويشمل الرادار كاميرات تعمل على التقاط المخالفة، وإرسالها الى غرف العمليات ثم الى نيابة المرور ، ليتم وضع المخالفة ليتم إلزام السائقين بالسرعات المحددة، على الطرق لمنع انقلاب السيارات أو الاصطدام بأى مشاة اثناء عبور الطريق.

وأشار المصدر، إلى أن تلك الرادارات ضمن تطبيق الخاصية الرقمية للسيارات والتى تدخل فى حيز تنفيذ البنية التحتية لقانون المرور الجديد، والتى يتم من خلالها مراقبة كافة السرعات على الطرق و منع وقوع الحوادث و قسم القانون الجديد مخلفات السرعات فى ثلاث شرائح مرورية للحد من تكرار الحوادث ومنع نزيف الدماء.