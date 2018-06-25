المركزى للإحصاء: 348 مصريا اكتسبوا صفة المهاجر للخارج عام 2017

كتبت: هبة حسام

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن عدد المصريين المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر تراجع ليصل إلى 348 مهاجراً (أصلى ومرافق ) عام 2017 مقابل 367 مهاجراً (أصلى ومرافق) عام 2016 بانخفاض بلغ نسبته 5.2%.

وأوضح الجهاز - فى (نشرته السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2017) الصادرة اليوم أن إيطاليا تمثل المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والذين بلغ عددهم 154 مهاجرا بنسبة 44.3%، لافتا إلى أن عدد المصريين المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج بلغت 311 مهاجراً أصلى بنسبة 89.4% و37 مرافقا بنسبة 10.6% من الإجمالي.

وأضاف أن عدد المهاجرين المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج من الذكور بلغ 312 مهاجراً بنسبة 89.7% والإناث 36 مهاجرة بنسبة 10.3% من الإجمالي، مشيرا إلى أن عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية (بكالوريوس – ليسانس) من المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج بلغ 166 مهاجراً بنسبة 49.7% من إجمـالى عـدد المهاجرين الأصليين والمرافقين فى سن التعليم (10 سنوات فأكثر) البالغ عددهم 334 مهاجراً.

ولفت الجهاز إلى أن عدد المهاجرين فى الفئة العمرية (40- 44 عاما) يأتى فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقــة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج حيث بلغ عددهم 77 مهاجراً بنسبـة 22.1% يليهـا الفئة العمرية (35– 39 عاما) بعدد 74 مهاجراً بنسبة 21.3% من الإجمالي.

وأشار إلى أن عدد المصريين الذين اكتسبـوا جنسيات أجنبية بلغ 2331 مصريا عام 2017 مقابل 2241 مصريا عـام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 4% منهم (1201 مصرى حصلوا على إذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 51.5% و1130 مصريا حصلوا على إذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 48.5% ) من الإجمالى.