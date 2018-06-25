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الإثنين، 25 يونيو 2018 03:40 م
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المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية يبدى قلقه من مخطط استهداف المسلمين فى فرنسا

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:03 م
المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية يبدى قلقه من مخطط استهداف المسلمين فى فرنسا وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب
باريس (أ ش أ)
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أعرب المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية، اليوم الاثنين، عن قلقه بعد أن اعتقلت أجهزة الاستخبارات فى البلاد نشطاء لليمين المتطرف يشتبه بتحضيرهم لهجمات ضد المسلمين.

وذكر المجلس الفرنسى، فى بيان، أن وزير الداخلية جيرار كولومب سيستقبل اليوم قيادات بالمجلس ستعرب عن قلقها العميق إزاء تأمين دور العبادة ومسلمى فرنسا وستطلب اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للتصدى لهذه المخططات.

فيما دعا أحمد أوجراس رئيس المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية بفرنسا- الذى تم إنشاؤه فى 2003 ليكون ممثلا عن مسلمى فرنسا- المسؤولين السياسيين إلى تنديد هذه الأعمال العنيفة الموجهة ضد المسلمين بشكل صارم، مناشدا، من ناحية أخرى، المسلمين ودور العبادة الإسلامية إلى توخى أعلى درجات الحذر.

وكانت مصادر قضائية فرنسية كشفت، الأحد، عن أن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت عشرة أشخاص فى مناطق عدة بفرنسا لهم صلات باليمين المتطرف إثر الاشتباه بتخطيطهم لمهاجمة مسلمين.

وأكدت المصادر، أن المشتبه بهم "كان لديهم مشروع هجوم غير محدد فى هذه المرحلة يستهدف مسلمين، وتمت مصادرة أسلحة خلال عمليات تفتيش".

وأضافت أن عمليتى اعتقال من أصل عشرة جرت فى جزيرة كورسيكا، وأن التسجيلات التى اعترضتها مديرية الأمن الداخلى أظهرت أنهم أرادوا الحصول على أسلحة، موضحة أن الشرطة قامت بعمليات الاعتقال ضمن تحقيق جنائى فتح فى باريس فى 14 يونيو فى "مؤامرة إجرامية إرهابية جنائية".

 


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