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المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية تغلق على خسائر كبيرة

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:14 م
المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية تغلق على خسائر كبيرة البورصة الأمريكية
رويترز
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دفع نزاع تجارى متصاعد بين الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى، بورصة وول ستريت للهبوط اليوم الاثنين، وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك أكبر خسائرهما فى أكثر من شهرين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 328.09 نقطة، أو 1.33 بالمئة، إلى 24252.80 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 37.81 نقطة، أو 1.37 بالمئة، ليغلق عند 2717.07 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 160.81 نقطة، أو 2.09 بالمئة، إلى 7532.01 نقطة.

 
 
 
 

 


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