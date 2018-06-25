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الإثنين، 25 يونيو 2018 04:43 م
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القبض على نصاب أوهم ضحاياه بقدرته على تعيينهم بقطاع البترول

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:43 م
القبض على نصاب أوهم ضحاياه بقدرته على تعيينهم بقطاع البترول المتهم عقب القبض عليه
كتبت دينا الحسينى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال والإستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين بإدعاء تعيينهم بقطاع البترول.
 
وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من "محمد.ى.ى"، وثلاثة آخرين بقيام "أشرف.ع.ا"، موظف بإحدى شركات البترول، مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية بالتحصل منهم على مبالغ مالية بلغ إجمالها 180.000، مقابل تعيينهم بإحدى شركات البترول، إلا أنه لم يفى بما وعد به وامتنع عن رد المبلغ المالى المستولى عليه من الشاكين .
 
وأكدت التحريات عن قيامه بإدعاء نفوذاً وعلاقات بالمسئولين بقطاع البترول وطلب وحصل من الشاكين على المبالغ المالية المشار إليها مقابل تعيينهم بقطاع البترول، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه من المُبلغين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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