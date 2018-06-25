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القبض على مسئولين بمركز كفر صقر لإصدار رخص بناء لعقارات مخالفة

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:51 م
القبض على مسئولين بمركز كفر صقر لإصدار رخص بناء لعقارات مخالفة المتهمون
كتبت دينا الحسينى
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض علي ثلاثة من مسئولى مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بالشرقية لقيامهم بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة بالقانون.

 

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام بعض مسئولى مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة2008 مما أدى إلى الإضرار بالمال العام  .

 

وأكدت التحريات عن قيام كلاً من مدحت.م.أ، مواليد 1966 ، مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة أولاد صقر "سابقاً" وتم إنهاء خدمته لإنقطاعه عن العمل ، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية ، وهانى .ص.ع، مواليد 1960 ، مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بذات المجلس "بالمعاش" ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية .ونبيل.م.أ، مواليد 1964 ، مشرف فنى بالتخطيط العمرانى بذات المجلس ، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية   و علاء.م.ع، مواليد 1974 ، مشرف فنى بالتخطيط العمرانى بذات المجلس ، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية .

 

ومن خلال الفحص تبين استغلال المتهمين موقعهم الوظيفى فى غضون عام 2017 والتواطؤ مع المدعوة/سماح.ا.ج، مقيمة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر - بإصدار رخص البناء وتمكينها من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وأول وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة" وقيام الأول والثانى والثالث بإستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع نبيلة.ح.ا ، مقيمة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر - بإصدار رخص البناء لها وتمكينها من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة" ، وقيام كلٍ من الأول والثانى والرابع بإستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع بيلى.ع.ع، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر - بإصدار رخص البناء له وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وأول وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة" مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة ، وتربح الغير فضلاً عن تعرض حياة المواطنين للخطر .

 

كما تأكد ذلك بتقارير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الشرقية، وباستدعاء المتحرى عنهم الثانى والثالث والرابع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع بالاشتراك مع الأول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .


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