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العثور على جثة طفل فى ترعة بالدقهلية

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:08 م
العثور على جثة طفل فى ترعة بالدقهلية جثة طفل - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تمكن أهالى مركز نبروه من انتشال جثة طفل غارق داخل ترعة بناحية المركز، وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من مستشفى نبروه المركزى بوصول طفل مجهول الهوية متوفى فى حادث غرق.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه يدعى محمد أسامة عبد العزيز يبلغ من العمر 6 سنوات ومقيم بقرية الدروتين، وأشار الأهالى إلى أنهم شاهدوا الطفل داخل بحر الدروتين الذى يمر بالقرية وتم انتشاله نقله إلى مشرحة المستشفى وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة لاستكمال التحقيقات وبيان إذا كانت هناك شبهة جنائية فى وفاته أم لا.

 

 

 

 

 


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