السيسي: ما تحقق للمرأة السعودية من مكتسبات دليل على وجود إرادة للارتقاء بها

كتب: محمد الجالى – شرويت ماهر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارات بالسعودية، يعد دليلا دامغا على وجود إرادة حقيقية للارتقاء بالمرأة فى المملكة.

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أتابع باهتمام ما تحقق للمرأة السعودية من مُكتسبات تعكس عزم المملكة ممُثله فى جلالة الملك سالمان بن عبد العزيز، وسمو ولى العهد الأمير محمد بن سالمان على تمكينها وحماية حقوقها".

وتابع قائلا: "وقد كانت القرارات الأخيرة دليلاً دامغاً على إرادة حقيقية فى الارتقاء بالمرأة ودعمها، من أجل تنمية مجتمعية بالمملكة، كما كانت أيضاً دليلاً حقيقياً على شجاعة القرار والرغبة الصادقة فى التنوير والتطوير".