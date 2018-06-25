السلطات الإسبانية تحبط دخول 1850 كيلوجراما من الكوكايين لأراضيها

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ألقت السلطات الإسبانية أمس الأحد القبض على بريطانى واثنين من الفرنسيين خلال محاولاتهم تهريب 1850 كيلو جراما من الكوكايين إلى إسبانيا عبر يخت يحمل علم المملكة المتحدة.

وأوردت صحيفة ديلى ميل البريطانية على موقعها الإلكترونى، أن الشرطة الإسبانية صادرت اربعة آلاف رطل (حوالى 1850 كيلو جراما ) من الكوكايين على متن يخت يحمل العلم فى المملكة المتحدة قبالة جزيرة كناريا الكبرى الاسبانية الواقعة قبالة الساحل الغربى للقارة الإفريقية.

وأطلقت السلطات الإسبانية لقطات تظهر اللحظة التى اقتحموا فيها يخت المخدرات الذى يدعى "بيبر صوص" على بعد 200 ميل من جزيرة الكنارى الكبرى..حيث كان الكوكايين الذى تقول الشرطة إنه قادم من أمريكا الجنوبية وسيتم تهريبه إلى اسبانيا مخفيا فى 61 عبوة بلاستيكية.

وسيمثل المتهمون الثلاثة اليوم أمام قاضى تحقيق محلى فى جلسة مغلقة للمحكمة ومن المتوقع أن يتم حبسهم احتياطيا فى انتظار إجراء تحقيق جنائى حول القضية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية: '' تم اعتراض يخت على متنه 1850 كيلوجراما من الكوكايين على قبالة جزر الكنارى الكبرى"..حيث " أسفرت العملية المشتركة بين الشرطة الإسبانية والجمارك والضرائب إلى مصادرة المخدرات والقبض على أعضاء الطاقم الثلاثة، وهم بريطانى وفرنسيين".

وكشف المتحدث باسم الشرطة الإسبانية عن أن عصابة إجرامية بدأت فى تهريب المخدرات إلى إسبانيا باستخدام اليخوت فى عام 2015.

وكان أسلوب العمل يتألف من نقل المخدرات مباشرة إلى موانئ إسبانية مخبأة فى حجرات خاصة، أو نقلها إلى قوارب أخرى فى أعالى البحار ثم جلب المخدرات إلى داخل إسبانيا..ثم تخزين المخدرات فى منازل آمنة حتى يمكن توزيعها عبر السوق السوداء.

وأشارت صحيفة ديلى ميل البريطانية إلى أن وكالة الجرائم الوطنية فى بريطانيا تعاونت فى هذه العملية.