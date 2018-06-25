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الداخلية: ضبط 5 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:46 ص
الداخلية: ضبط 5 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية ، "مباحث الأموال العامة، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط 5 آلاف قضية متنوعة، وتنفيذ 600 حكم قضائى  خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .

 

 

 


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