الحكومة الإيطالية: لسنا ملزمين قانونيا باستقبال سفينة الإنقاذ "لايفلاين"

روما (أ ش أ)

نفت الحكومة الإيطالية أن تكون ملزمة بموجب القانون الدولى باستقبال سفينة الإنقاذ "لايفلاين"، التى تحمل أكثر من مائتى مهاجر وظلت عالقة منذ أيام بمياه المتوسط.

وقالت وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية، التى تتبع لها خفر السواحل، إنه "ليس صحيحًا، من الناحية الفنية، أن إنقاذ المهاجرين، الذين تم جمعهم فى سفينة لايفلاين، يقع على عاتق إيطاليا".

وأضافت الوزارة فى بيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء آكى الإيطالية- أن "عملية الإنقاذ بمياه المتوسط لم تنفذ مع مركز تنسيق الإنقاذ البحري" فى العاصمة روما.

وأشار البيان إلى أن "المنافذ الأقرب لحالة الطوارئ (المتعلقة بإنقاذ المهاجرين على ظهر السفينة) هى تلك الليبية والمالطية والتونسية".

وكانت وزيرة الشؤون الأوروبية فى الحكومة الفرنسية، ناتإلى لوزانو قد صرحت بأن القانون الدولى يفرض على إيطاليا، بحكم موقعها الجغرافي، السماح للسفينة بالرسو على أحد موانئها.