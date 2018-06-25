الجيش اليمنى يعلن استكمال تحرير سلسلة جبال ‏تويلق غربى ‏محافظة صعدة

أعلن الجيش اليمنى، نجاح قواته فى استكمال تحرير سلسلة جبال تويلق فى مديرية رازح، جنوب غربى محافظة صعدة باليمن .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى قوله، إن قوات الجيش نفّذت عملية واسعة لتأمين السلسلة الجبلية، وقامت بتمشيط جميع المواقع المحيطة، وتطهير ما تبقى من جيوب للمليشيات الانقلابية فى تلك السلسلة .. موضحا أن المعارك أسفرت عن تكبيد المليشيات خسائر بشرية كبيرة.
وأضاف أن قوات الجيش اليمنى عثرت على مخزن أسلحة يضم صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع وكميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة وأجهزة اتصالات عسكرية.
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