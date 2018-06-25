الجيش اليمنى يعلن استكمال تحرير سلسلة جبال ‏تويلق غربى ‏محافظة صعدة

عدن أ ش أ

أعلن الجيش اليمنى، نجاح قواته فى استكمال تحرير ‏سلسلة جبال تويلق فى مديرية رازح، جنوب ‏غربى ‏محافظة صعدة باليمن ‏.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى قوله، إن قوات الجيش نفّذت عملية واسعة ‏لتأمين السلسلة ‏الجبلية،‏ وقامت ‏بتمشيط جميع المواقع المحيطة، ‏وتطهير ما تبقى من جيوب ‏للمليشيات الانقلابية فى تلك السلسلة .. موضحا أن المعارك أسفرت عن ‏تكبيد المليشيات خسائر بشرية كبيرة.‏

وأضاف أن قوات الجيش اليمنى عثرت على مخزن أسلحة يضم ‏صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع ‏وكميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة وأجهزة ‏اتصالات عسكرية.‏