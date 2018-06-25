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الإثنين، 25 يونيو 2018 07:01 م
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التنمية السياحية: 34.2 مليون جنيه تكلفة رفع كفاءة الطرق بمجاويش والقصير

الإثنين، 25 يونيو 2018 06:05 م
التنمية السياحية: 34.2 مليون جنيه تكلفة رفع كفاءة الطرق بمجاويش والقصير رفع كفاءة الطرق - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إن إجمالى مساهمات الهيئة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق بمركز جنوب مجاويش السياحى من خلال مشروع ازدواج طريق الغردقة / سفاجا القديم بطول 4 كم بتكلفة بلغت 15.3 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم استلام المشروع فى أبريل 2018.

وأضاف "الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة ساهمت فى إنشاء شبكة طرق داخلية بمركز مرسى شونى ومورين السياحى بقطاع "القصير – مرسى علم"، مرحلة أولى بطول 5.65 كم بتكلفة بلغت 18.9 مليون جنيه، لافتا إلى أن المشروع سيتم استلمه يوم 30 يونيو الجارى.

وتابع "سعد" قائلا: إن الهيئة ساهمت فى رفع كفاءة الطرق بمحافظتى جنوب سيناء وكفر الشيخ، بلغت 11 مليونا و916 ألفا و805 جنيهات خلال الربع الثانى من العام المالى 2017/ 2018، وأضاف أن الهيئة قامت بإنشاء طريق حول مضمار سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه.

وأوضح أن الهيئة استكملت دعمها لرفع كفاءة الطريق الساحلى بمركز نبق السياحى بشرم الشيخ، بمبلغ قدره 8 ملايين و982 ألف جنيه، وأشار إلى أن استكمال تطوير كورنيش شاطئ الأمل حتى ميدان الفيروز بمحافظة كفر الشيخ بلغت 434 ألفا و700 جنيه.

أشار "سعد" إلى أن الهيئة قامت بتحديث خطتها لترشيد ورفع كفاءة الطاقة، من خلال إعداد التعليمات التنظيمية لترشيد ورفع كفاءة الطاقة بمقرات الهيئة ومكاتبها الخارجية بالمحافظات، وذلك فى ضوء توجيه مجلس الوزراء لترشيد الطاقة بمبانى الوزارات والهيئات، بالأخذ بأساليب زيادة كفاءة الطاقة وما ينتج عنه من ترشيد للاستهلاك.

يشار أن الهيئة انتهت من إجراء المراجعات والاعتمادات الفنية لعدد 311 مشروعا سياحيا وخدميا بمناطق التنمية السياحية المختلفة، خلال النصف الأول من العام المالى 2017/ 2018.


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