التحالف العربى يدعو لممارسة ضغط دولى على الحوثيين للجلوس على طاولة الحوار

الرياض (أ ش أ)

دعا العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى، اليوم الاثنين، إلى ضرورة ممارسة ضغط دولى على ميليشيات الحوثى الانقلابية فى اليمن للجلوس على طاولة الحوار.

وقال المالكى ، خلال مؤتمر صحفى لتحالف دعم الشرعية فى اليمن ، إن المنافذ البرية والبحرية والجوية فى اليمن تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين فيما تتعمد ميليشيات الحوثى إعاقة الجهود الإنسانية فى اليمن.

وأشار إلى أنه تم منح أكثر من 25 ألف تصريح لدخول المساعدات الإنسانية الإغاثية لليمن، مؤكدا أن الميليشيات تتحمل المسؤولية القانونية عن انتهاكاتها.

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثى لاتزال تعمل على التجنيد الإجبارى للأطفال وهو ما يمثل مخالفة للقانون الدولى والإنسانى كما تتعمد تعطيل السفن التى تحمل مواد نفطية لمنعها من دخول ميناء الحديدة.

وأكد على أن السعودية ستستمر فى حماية أراضيها من الاستهدافات الصاروخية من قبل الحوثيين، مشددا على أن هذه الاستهدافات لن تزيد بلاده إلا المزيد من الإصرار على هزيمة الحوثيين.

وقال المالكى : "إن القوات الموالية للشرعية سيطرت على عدد من المحاور فى محافظة البيضاء" .. لافتا إلى أن الضغط العملياتى للجيش الوطنى اليمنى يستمر بدعم من قوات التحالف فى كافة الجبهات على الميليشيات فى ظل تدمير قواتها وتحصيناتها.

ونوه بأن العملية العسكرية فى اليمن شرعية وتجرى بما يتوافق مع قواعد الاشتباك وفقا للقانون الدولي..موضحا أن العمليات العسكرية التى تجرى حاليا هى جزء من الحل السياسى فى اليمن وتتم وفقا للقانون الدولى.

وتابع : "إن التحالف يعرف عبر المصادر الاستخباراتية عددا عناصر حزب الله المنخرطين فى دعم الميليشيات الحوثية"..مشيرا إلى أن العناصر الإرهابية التى تأتى من الخارج سواء من ميليشيات حزب الله أو من إيران تدعم عناصر الحوثى كخبراء ومستشارين.