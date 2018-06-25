video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 11:32 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

الأرصاد: غدا طقس معتدل بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:28 ص
الأرصاد: غدا طقس معتدل بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد  الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى على اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 36  والصغرى 24 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 34  والصغرى 22 درجة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

درجات الحرارة

الارصاد

اخر الاخبار

اخبار مصر

مصر اليوم




لا تفوتك
استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص

استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص

المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

الجبلاية تحسم الجدل بشأن "خليفة" كوبر بعد مونديال روسيا.. اتحاد الكرة يبدأ رحلة التفاوض مع مدرب جديد.. مجلس أبو ريدة يرفض التعاقد مع مدرب وطنى.. حسن شحاتة آخر الحلول.. والمفاضلة بين رينارد وفيريرا وجريس

الجبلاية تحسم الجدل بشأن "خليفة" كوبر بعد مونديال روسيا.. اتحاد الكرة يبدأ رحلة التفاوض مع مدرب جديد.. مجلس أبو ريدة يرفض التعاقد مع مدرب وطنى.. حسن شحاتة آخر الحلول.. والمفاضلة بين رينارد وفيريرا وجريس

أردوغان ينصب نفسه ديكتاتورا على أنقاض تركيا.. الرئيس التركى يعلن فوزه رغم عدم إعلان النتائج.. المعارضة تتهمه بالتزوير والشرطة تسود بطاقات الاقتراع.. والانتخابات تشهد دماء وسقوط ضحايا.. وحزب الأكراد أكبر الصفعات

أردوغان ينصب نفسه ديكتاتورا على أنقاض تركيا.. الرئيس التركى يعلن فوزه رغم عدم إعلان النتائج.. المعارضة تتهمه بالتزوير والشرطة تسود بطاقات الاقتراع.. والانتخابات تشهد دماء وسقوط ضحايا.. وحزب الأكراد أكبر الصفعات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة