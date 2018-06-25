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إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر لمدة أسبوع بسبب أعمال إنشاء كوبرى

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:44 م
إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر لمدة أسبوع بسبب أعمال إنشاء كوبرى أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تغلق اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، محور الشهيد بمدينة نصر لمدة أسبوع بسبب أعمال إنشاء كوبرى إمتداد محور المشير بعدما حصلت شركة السلام انترناشونال والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على التصريح وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط اﻷعمال لملاحظة حركة السيارات.
 
و ستكون اﻷعمال بإنشاء كوبرى إمتداد محور المشير غربا عبارة عن تثبيت إجزاء معدنية لجسم الكوبرى منا يستلزم غلق محور الشهيد أمام حركة المرور فى الاتجاهين فى الوصلة من مسطح محور المشير الى أسفل كوبرى أعمال و ستكون اﻷعمال من الساعة 12.5 الإثنين ٢٦ /٦ / ٢٠١٨ من الساعة 12.5حتى صباح الأحد ١ / ٧ /٢٠١٨ و سيتم إجراء تحويلات مرورية تشمل غلق محور الشهيد باتجاة واحد للقادم من محمد زكى.
 
و ستكون تحويلات مرورية بالمكان و على القادم من الدائرى  فى اتجاه محمد زكى ومتجة لمدنية نصر والاوتوستراد سيتم غلق المحور (فى اتجاة واحد فقط) وتحويل حركة المركبات يمنا إلى كوبرى الواحة وعدم استكمال السير إلى منطقة الاعمال وستكون حركة المرور يمينا مخرج كوبرى أعمار يمينا ثم الواحة والعودة لمحور المشير استكمالا الى الشهيد وسيتم غلق منزل كوبرى أعمار  للقادم من المقطم  ومتجه الى منطقة الاعمال و الدوران والعودة لمحور المشير. 
 
و ستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع وكيل الإدارة  لقطاع الشرق مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية و الطواحين الهوائية و الأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة وذلك لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية

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