إصابه 8 أشخاص فى تصادم سيارة مع تروسكل بخط 12 بالقناطر الخيرية

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بمركبة تروسكل، وذلك أثناء عبور التروسيكل، لأحد المطبات أمام بنزينة بطريق خط 12 المؤدى من القناطر الخيرية إلى مدينة بنها أمام قرية الصغير التابعة لمركز القناطر، تم تحويل المصابين للمستشفى.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بالواقعة، وبالفحص تبين تصادم سائق التروسيكل بإحدى سيارات الميكروباص ماركة ترامكو، وتحمل لوحات معدنية رقم ق ن ر 3468، تم نقل جميع المصابين لمستشفى القناطر المركزى، وفر سائق الميكروباص هاربا وجارى ضبطه.