video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 01:14 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

إصابه 8 أشخاص فى تصادم سيارة مع تروسكل بخط 12 بالقناطر الخيرية

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:29 م
إصابه 8 أشخاص فى تصادم سيارة مع تروسكل بخط 12 بالقناطر الخيرية إسعاف - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق
أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بمركبة تروسكل، وذلك أثناء عبور التروسيكل، لأحد المطبات أمام بنزينة بطريق خط 12 المؤدى من القناطر الخيرية إلى مدينة بنها أمام قرية الصغير التابعة لمركز القناطر، تم تحويل المصابين للمستشفى. 
 
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بالواقعة، وبالفحص تبين تصادم سائق التروسيكل بإحدى سيارات الميكروباص ماركة ترامكو، وتحمل لوحات معدنية رقم ق ن ر 3468، تم نقل جميع المصابين لمستشفى القناطر المركزى، وفر سائق الميكروباص هاربا وجارى ضبطه. 
 
 
 

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات بشبرا الخيمة

اخبار عاجلة اخبارمصر

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

فيديو وصور.. مصطفى الثانى على العالم فى حفظ القرآن: حفظته بالـ7 قراءات وكرمنى الرئيس فى ليلة القدر.. كنت إماما فى التراويح.. وأمنيتى أكون طبيبا لأعالج والدى ونفسى أهل الخير يساعدوه.. و"مديونين" بـ33 ألف جنيه

فيديو وصور.. مصطفى الثانى على العالم فى حفظ القرآن: حفظته بالـ7 قراءات وكرمنى الرئيس فى ليلة القدر.. كنت إماما فى التراويح.. وأمنيتى أكون طبيبا لأعالج والدى ونفسى أهل الخير يساعدوه.. و"مديونين" بـ33 ألف جنيه

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

الخشب الطبيعى يكسب.. 4 أفكار بجذوع الشجر لديكورات البيت منها المرايا

الخشب الطبيعى يكسب.. 4 أفكار بجذوع الشجر لديكورات البيت منها المرايا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة