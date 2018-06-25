إصابة مسن ونفوق 7 رؤس ماشية فى حريق ألتهم منزل وحوشين بالمراغة فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بمنزل وامتد لحوشين مجاورين بسبب تطاير شرر من موقد بلدى نتج عنه ذلك إصابة عامل بحروق متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفى طهطا العام.

كان اللواء حسن محمود حكمدار المديرية قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بقرية فزاره دائرة مركز المراغة ووجود مصاب.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد الكاشف رئيس مباحث مركز شرطة المراغة بالإنابة تبين نشوب حريق بمنزل محمد على طه بدران 58 سنة عامل ويقيم بذات الناحية - وامتد لحوشين مجاورين ملك أحمد حلمى عبد البارى أحمد 54 سنة عامل وعبد البارى عبده عبد البارى 22 سنة طالب ويقيمون بذات الناحية وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة والد الأخير عبده عبد البارى محمد 67 سنة عامل ويقيم بذات الناحية " حروق متفرقة بالجسم " وتم نقله لمستشفى طهطا العام وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق إلى تطاير الشرر من موقد بلدى بمنزل الأول وأضافوا بنفوق 7 رؤؤس ماشية ودابة واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال وتم اخطار الإدارة البيطرية بالمراغة لاتخاذ اللازم وأخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2635 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.