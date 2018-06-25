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الإثنين، 25 يونيو 2018 01:58 م
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أسهم أوروبا تنخفض صباحا مع تصاعد النزاع التجارى

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:37 م
أسهم أوروبا تنخفض صباحا مع تصاعد النزاع التجارى أسهم أوروبا
(رويترز)
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انخفضت أسهم أوروبا فى التعاملات المبكرة اليوم الاثنين جراء أحدث حلقة فى النزاع التجارى بين الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى، لتتراجع المؤشرات الرئيسية فى أوروبا بنسب تتراوح بين 0.7 و1.4 بالمئة.

وذكر تقرير، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعتزم منع كثير من الشركات الصينية من الاستثمار فى شركات التكنولوجيا الأمريكية، ومنع تصدير المزيد من التكنولوجيا إلى بكين، مما أدى إلى تراجع الأسهم الآسيوية الليلة الماضية وأثر سلبا على التداولات الأوروبية المبكرة.

وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبى 0.9 بالمئة بفعل هذه الأنباء.

وكان قطاع السيارات أكثر تضررا من مخاوف الحرب التجارية، إذ يمثل القطاع هدفا رئيسيا لترامب الذى قال يوم الجمعة إنه يهدف إلى زيادة الرسوم على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبى 20 بالمئة. وتراجع مؤشر القطاع 1.4 بالمئة متكبدا خسائر للجلسة السابعة على التوالي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.7 بالمئة فيما تراجع المؤشر داكس الألمانى الزاخر بشركات التصدير وصناعة السيارات 0.9 بالمئة.

وتصدرت البنوك قائمة القطاعات الأسوأ أداء، وتذيلت أسهم كومرتس بنك ودويتشه بنك المؤشر داكس فيما كانت أسهم إتش.إس.بي.سى وسانتاندر ويو.بي.إس من بين أكبر الخاسرين على مستوى أوروبا.

وانخفضت أسهم بريزميان الإيطالية لصناعة الكابلات 4.7 بالمئة لتتصدر الأسهم الخاسرة على المؤشر ستوكس عند الفتح بعد أن خفضت الشركة توقعاتها بسبب تكاليف إضافية متوقعة ترتبط بمشكلات فى مشروع كابل بحرى تابع لها فى المملكة المتحدة.

وقفز سهم أمبو الدنمركية لتصنيع الأجهزة الطبية 6.5 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس بعد أن بدأ جيه.بى مورجان تغطية السهم بتوصية "بزيادة الوزن النسبي" فى المحافظ.

 

 


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أسهم أوروبا

ترامب

تصاعد النزاع التجارى

الاسهم الاوروبية




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