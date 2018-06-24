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66%من القراء يؤيدون فرض ضرائب على الشركات المعلنة بـ"فيسبوك" و"تويتر"

الأحد، 24 يونيو 2018 08:52 ص
66%من القراء يؤيدون فرض ضرائب على الشركات المعلنة بـ"فيسبوك" و"تويتر" الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب فرض ضرائب على الشركات المعلنة بمواقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" و"تويتر"، أيد غالبية القراء مطالب فرض ضرائب على الشركات المعلنة بمواقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" و"تويتر".

وأيد 66% من القراء مطالب فرض ضرائب على الشركات المعلنة بمواقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" و"تويتر"، بينما عارض 23% من القراء مطالب فرض ضرائب على الشركات المعلنة بمواقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" و"تويتر"، فى الوقت الذى اعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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