5 معلومات عن وثيقة "مخاطر عدم السداد".. تعرف عليها

كتب : حسام الشقويرى

وثيقة التأمين ضد مخاطر عدم السداد، هى إحدى التغطيات التى توفرها شركات التأمين من خلالها سداد أقساط القرض نيابة عن العميل، فى حالة وفاته أو إصابته بعجز كلى مستديم يفقده القدرة على العمل أو الحركة، وذلك بالنيابة عن أسرته باعتبارها المسئولة عن السداد فى حالة التعثر.

1 - تغطى الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث

2 - فى حالة تعرض العميل لوفاة غير طبيعية "القتل" تلتزم شركة التأمين بسداد باقى أقساط القرض أيضا للبنك، بشرط واحد هو ألا يكون القاتل هو المستفيد الأوحد

3 - تلتزم شركة التأمين بسداد أقساط القرض ايضا فى حالة انتحار العميل بشرط أن يكون قد مضى على إصدار الوثيقة عامين على الأقل قبل الانتحار.

4 - إذا كان مبلغ القرض يزيد على 250 ألف جنيه ففى تلك الحالة تطلب شركة التأمين الكشف الطبى على العميل وإذ تبين إصابته بمرض مزمن ترفض شركة التأمين إصدار الوثيقة، وأما القروض التى تقل عن 250 ألف جنيه فيكتفى العميل بالتوقيع على إقرار يفيد عدم إصابته بأى مرض مزمن

5- تختلف أسعار الوثيقة من قرض لآخر وفقا لسن العميل، لكن الحد الأدنى 3 فى الألف، مثال قيمة 300 جنيه من قرض قيمته 100 الف جنيه.