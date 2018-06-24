2 أغسطس.. الحكم فى دعوى إلغاء زيادة بدل عدوى للأطباء

كتب أحمد عبد الهادى

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، الأحد، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة رقم 20293 لسنة 62 قضائية علّيا ،ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بزيادة قيمة بدل العدوي للأطباء للحكم إلى جلسة 2 أغسطس المقبل.

كانت الدائرة الثامنة موضوع، بالمحكمة الإدارية العليا، قررت برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعى فى جلسة 8 يونيو 2017 الماضي التنحي عن نظر الطعن لاستشعار الحرج.

وأوصت هيئة المفوضين، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، القاضى بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، ليصبح ألف جنيه.

وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى 28 نوفمبر 2015، برئاسة المستشار سعيد النادى، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء السابق، وتطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذى يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.