وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون بين مصر وبريطانيا مع وفد رفيع المستوى

وائل ربيعى

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم الأحد، اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى من كبرى الجامعات البريطانية، فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوفد لمصر فى الفترة من 24-28 يونيو الجارى؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا ، والتعرف على التجربة المصرية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، والاطلاع على أهم حوافز ومقومات الاستثمار فى مجال التعليم العالى فى مصر، وفتح فروع لجامعات بريطانية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور فيفيان سترن مدير الجامعات الدولية بالمملكة المتحدة، واليثيا بليجفلاور مستشار التعليم فى السفارة البريطانية، ورؤساء بعض الجامعات الحكومية المصرية، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

وفى بداية الاجتماع أكد الدكتور عبد الغفار أهمية هذه الزيارة فى فتح آفاق التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيراً إلى أن مصر تتبنى في الوقت الحاضر سياسات إصلاح جادة سوف تنعكس نتائجها على تنامي ثقة العالم بأننا نمضي قدمًا على المسار الصحيح، موضحاً أن رؤية مصر 2030 تقوم على أساس الأهداف والأولويات والآليات المدروسة، فضلاً عن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتطبيق السياسات والقرارات اللازمة، موضحاً أن التعليم والبحث والابتكار أحد الركائز الأساسية لهذه الرؤية.

وأشار الوزير إلى عمق علاقات التعاون التى تربط بين مصر والمملكة المتحدة وخاصة في مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا، مؤكداً أن نجاح هذا التعاون قائم على الأهداف والقيم المشتركة، وأن هذه الزيارة ستضع إطارًا للتعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية والبريطانية.

وأكد عبد الغفار اهتمام القيادة السياسية بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة فى إطار العلاقات المثمرة والبناءة التى تربط بين مصر ومختلف دول العالم؛ بهدف النهوض بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا فى مصر بما يتناسب مع التطورات العالمية بمختلف المجالات والتخصصات العلمية، وكذا إعداد خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع استراتيجية التعليم العالى فى مصر، مشيراً إلى نماذج التعاون الناجحة مع مختلف دول العالم فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، موضحاً أعداد الطلاب الدارسين بالخارج فى إطار البرامج التنفيذية الموقعة مع هذه الدول ومنها الصين، واليابان، وأمريكا، وألمانيا، فضلاً عن التعاون المثمر مع الجانب البريطانى والمتمثل فى برنامج نيوتن مشرفة، والذى يعد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الجانبين.

كما قدم عبد الغفار عرضاً تفصيليلاً حول الخطط المستقبلية للحكومة المصرية لبناء وتطوير مؤسسات التعليم العالى فى ظل رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن هناك 22 مشروعاً قومياً فى التعليم العالى منها: إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء الجامعات التكنولوجية، وإنشاء أفرع للجامعات الحكومية، والتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، مضيفاً الدور الذى يمكن أن تساهم به الجامعات البريطانية فى دعم التعليم العالى فى مصر، والتسهيلات الإدارية والتشريعات الجديدة التى أقرتها الحكومة المصرية فى إطار تفعيل الشراكة مع مؤسسات التعليم العالى العالمية.

وأكد الوزير أن مصر تتمتع بموقع جغرافى واستراتيجيى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلاً عن أنها تعد من أكبر الدول العربية على مستوى العالم، مشيراً إلى الدور المحورى والرائد لمصر فى مجال التعليم، فضلاً عن المناخ الأمن والاستقرار الذى تتميز به مصر فى المنطقة.

ومن جانبها أكدت فيفيان سترن مدير الجامعات الدولية بالمملكة المتحدة على حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون مع مصر باعتبارها شريكا هاماً لبريطانيا فى شتى المجالات وخاصة فى مجال التعليم، والمساهمة فى تحقيق النهضة التعليمية فى مصر من خلال تفعيل التعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية وخاصة فى البرامج والمشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع قدم د. يوسف راشد عرضاً حول التعريف بالمجلس الأعلى للجامعات ونشأته منذ عام 1950م، والأدوار والمسئوليات التى يقوم بها منذ نشأته حتى الآن ومنها: التخطيط والتنظيم لمنظومة التعليم فى مصر، واعتماد البرامج الجديدة، ووضع الاحصائيات الخاصة بالجامعات والطلاب، مشيراً إلى أن هناك 26 جامعة حكومية فى مصر

كما استعرض كل من رؤساء جامعات (القاهرة وعين شمس وحلوان والزقازيق وقناة السويس) نبذة حول الجامعة والدور الذى تقوم به منذ نشأتها فى منظومة التعليم فى مصر، والدرجات العلمية التى تقدمها، وأوجه التعاون مع مختلف الجامعات الدولية وخاصة بريطانيا.

وقدمت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد عرضا حول نسب مؤسسات التعليم العالى الحكومية والخاصة التى تم اعتمادها فى مصر، ومعايير الاعتماد ومتطلبات التقدم للهيئة للحصول على الاعتماد وأوجه التعاون الدولى مع منظمات الاعتماد والجودة فى كل من أمريكا وانجلترا وألمانيا.

ومن جانبه استعرض د. مجدى القاضى رئيس مؤسسة كانويل canwell تجربة الجامعة الكندية فى مصر، مشيراً إلى أن هذه المؤسسة تأسست وفقا للقانون المصري في عام 1997 بهدف تطوير التعليم في مصر والشرق الأوسط عن طريق إتاحة فرص أكبر لنشر التعليم الكندي من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية متميزة تتبني مناهج تعليمية كندية والمعروفة بريادتها في مجال التعليم الدولي، موضحاً أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للجامعة، معلناً افتتاحها فى الأسبوع القادم، مؤكداً أن الجامعة الكندية في مصر (UCE ) تهدف إلى تقديم خريجين مؤهلين ومتميزين سيكون لهم أبلغ الأثر في تنمية المجتمع والعمل على تقدمه.

ومن جانبه استعرض د. أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تجربة الجامعة فى مصر والتى ترجع إلى عام 2009، وتعد أول جامعة يابانية تنشأ فى أفريقيا خارج اليابان بين الحكومتين المصرية واليابانية، مؤكداً نجاح هذه التجربة، مشيراً إلى البرامج الدراسية الفريدة والمتميزة التى تقدمها الجامعة سواء فيما يتعلق بالتعليم العالى أو البحث العلمى أو الصناعة، وأعداد الطلاب والخريجين، ومعدل النشر العلمى.

كما استعرض د. محمد صالح رئيس الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة البرامج التى تقدمها الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الداعمة سواء على المستوى المحلى أو الدولى ومنها: بنكى مصر والأهلى ومؤسسة مصر الخير على المستوى المحلى، أما على المستوى الدولى هناك العديد من الجهات الدولية منها: هيئة التبادل العلمى الألمانية DAAD، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والجايكا اليابانية، والفولبرايت الأمريكية، ونيوتن مشرفة، مشيراً إلى أن برنامج نيوتن مشرفة يعد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وبريطانيا، موضحاً أنه جار التعاون مع العديد من الجامعات البريطانية، بالإضافة إلى عقد العديد من الاتفاقيات مع الجامعات البريطانية والتى تم تفعيلها من خلال المكتب الثقافى المصرى بلندن، مضيفاً أن عدد الدارسين المصريين بالخارج يزيد عن 4 آلاف دارس بمختلف التخصصات العلمية، والتى تتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

حضر الاجتماع د.محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، ود.عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، ود.ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ود.محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، ود.ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وخالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، ود. عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود.كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، ود.محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات الدولية، ود.محمد الطيب معاون الوزير للشئون الفنية، ود. سحر خميس مديرة البرامج بالسفارة البريطانية، ود.أحمد خورشيد المستشار التجارى للسفارة البريطانية.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس مجلس الوزراء بالوفد البريطانى صباح غد الاثنين، كما يشهد توقيع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة ليفربول البريطانية، يعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد البريطاني؛ لاستعراض أهم نتائج الزيارة المهمة لمصر وآثارها على التعاون بين مصر وبريطانيا فى مجالى التعليم العالي والبحث العلمى.

يذكر أن الوفد البريطانى يضم كبار مسئولى العلاقات الدولية والشراكة العالمية فى مجال التعليم العالى بعدد من الجامعات البريطانية منها جامعات: (كوفنترى، والملكة مرجريت بأدنبره، وبورتسماوث، وشرق أنجليا، وليفربول، وليشستر، وكاردييف ميتروبوليتان، وهيرتفوردشير، ومانشستر متروبوليتان).

ومن المقرر أن يقوم الوفد البريطانى بعدة زيارات ميدانية لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية فى مصر للتعرف على واقع التعليم العالى، و عقد لقاءات مع القيادات الجامعية بكل منها لبحث النموذج التعليمى الذى تقدمه، وأولوياتها التعليمية من حيث البرامج الدراسية التى تقدمها، ومناقشة فرص التعاون المشترك بينها وبين الجامعات البريطانية.