وزير الإسكان: تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة جنوب سيناء

كتب أحمد حسن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجار تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة جنوب سيناء، حيث تم التسليم الابتدائي لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور، بطاقة 30 ألف م3/يوم، بتكلفة 554 مليون جنيه، والتسليم الابتدائي لتوسعات محطة المياه غرب النفق، بطاقة 35 / 70 ألف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من توسعات رافع مياه رأس ملعب فى 12/2018، وجار الانتهاء من ازدواج خط مياه النفق– أبورديس بطول 168 كم، وتبلغ التكلفة التقديرية الإجمالية لهذه الأعمال 520 مليون جنيه، وتم التسليم الابتدائي لتوسعات محطة تحلية الشباب بشرم الشيخ، بطاقة3000/8000 م3/يوم، بتكلفة 54 مليون جنيه، وتم التسليم النهائي لمشروع تطوير محطة رفع المياه الرئيسية بمدينة الطور، بتكلفة 6.5 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من مشروع شبكة مياه مدينة شرم الشيخ، بتكلفة 44 مليون جنيه، ويجرى الانتهاء من مشروع تنفيذ خزان مياه أرضى سعة 2000 م3 وملحقاته بمنطقة الترابين بمدينة نويبع، بتكلفة تقديرية 10 ملايين جنيه.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق: جار أيضاً تنفيذ مشروع محطة تحلية نبق بشرم الشيخ، بطاقة 6 آلاف م3/يوم، كمرحلة أولي، بتكلفة تقديرية 220 مليون جنيه، ومشروع إنشاء 4 خزانات تكديس، سعة 10 آلاف م3، بمدن (راس سدر – ابوزنيمة – ابورديس – الطور)، بتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه، ومشروع إنشاء خزانى تكديس استراتيجيين، سعة 60 ألف م3 بشرم الشيخ، بتكلفة تقديرية 75 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات فى12/2018.

وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحى فى محافظة جنوب سيناء، أشار اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم التسليم الابتدائي لمشروع صرف صحى مدينة شرم الشيخ، بتكلفة 70 مليون جنيه، كما تم التسليم الابتدائي لشبكة الانحدار وخطوط الطرد، و3 محطات فرعية ضمن مشروع مد خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بالطور، ومتبقى الانتهاء من أعمال محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع فى 12/2018، بتكلفة تقديرية 182 مليون جنيه.​