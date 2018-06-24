وزيرة الصحة تلتقى شيخ الأزهر لبحث تعزيز سبل التعاون فى المجال الطبى

كتب وليد عبد السلام

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف لبحث تعزيز سبل التعاون فى القطاع الطبى، بمقر مشيخة الأزهر.

وأثنت وزيرة الصحة والسكان، فى بداية لقائها على ماتقدمه مشيخة الأزهر، من مجهودات للمساهمة فى القضاء على فيروس"سى"، مؤكدة أن مشيخة الأزهر كانت ولازالت تقدم يد العون للقطاع الطبى بما يخدم مصلحة المرضى.

وأشارت وزيرة الصحة إلى ترحيب فضيلة الإمام الأكبر، للمساهمة فى مشروع القضاء على قوائم انتظار العمليات، والتى تخطو فيه الوزارة بخطى سريعة لإنهاء معاناة المرضى.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعزيز سبل التعاون، بين الوزارة ومشيخة الأزهر لدعم مستشفيات جامعة الأزهر وتوفير كال احتياجاتهم الطبية.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزير للرقابة والمتابعة، بالتنسيق مع المشيخة لإطلاق قوافل طبية للمناطق الأكثر احتياجا والحدودية وفق رؤية المشيخة، وتدعيم تلك القوافل بكافة التخصصات الطبية والأدوية والمستلزمات، بما يخدم المواطن المصرى.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أننا نستهدف تحسين بيئة العمل، واحترام آدمية الفريق الطبى، بمايساهم فى تقديم خدمة طبية جيدة للمرضى، قائلة " إن الدين معاملة "، وهذا يتفق مع صحيح الدين فى هذا الشأن.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان أن الفترة القادمة ستشهد عدد من المشروعات بالتعاون مع بيت الزكاة المصرى، للارتقاء بالمنظومة الصحية، كما سيتم تنسيق زيارة مشتركة بين وزيرة الصحة، وشيخ الأزهر، لزيارة محافظة الأقصر، ومركز القرنة، خلال الأيام القليلة القادمة، لتقديم الدعم الطبى الأهالى المحافظة.

وفى نهاية اللقاء أهدى فضيلة الإمام الأكبر، درع المشيخة للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تكريما لها، ومتمنيا لها التوفيق والسداد للنهوض بالمنظومة الصحية.