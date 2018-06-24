video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 09:54 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الصحة تستقبل نظيرها السودانى لتعزيز التعاون الطبي بين البلدين

الأحد، 24 يونيو 2018 08:07 م
وزيرة الصحة تستقبل نظيرها السودانى لتعزيز التعاون الطبي بين البلدين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تستقبل نظيرها السودانى
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، الدكتور بحر إدريس أبوقردة، وزير الصحة السوداني، لتعزيز سبل التعاون فى المجال الطبى بين البلدين، بحضور السفير عبدالمحمود عبدالحليم، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، والسفير حسام عيسى مسئول الملف السوداني بوزارة الخارجية المصرية.
 
وأوضحت وزارة الصحة فى بيان اليوم أن اللقاء تناول القوافل الطبية التي ترسلها مصر الى جمهورية السودان الشقيقة، بالإضافة إلى علاج المواطنين السودانين فى مصر، وتدريب الأطباء والتمريض فى المستشفيات المصرية، كما تطرق اللقاء ملف زراعة الكلى للمواطنين السودانيين بالمستشفيات المصرية.
 
وأضافت الوزارة  أن وزير الصحة السودانى طلب منح الأطباء السودانيين أولوية في التقدم للزمالة المصرية والدراسات العليا، حيث رحبت وزيرة الصحة بهذا الطلب، ووجهت باعفاء 2 من الاطباء السودانيين في الزمالة المصرية من المصاريف مراعاة لظروفهم، وذلك بناءً على طلبهم. 
 
ورحبت وزيرة الصحة والسكان، باستقبال أيه حالات انسانية تحتاج لتدخل طبي من الجانب السوداني، قائلةً " لا تضعوا الوضع المادي عائق .. مكتبي مفتوح لأي حالة انسانية".
 
وفي النهاية قدم وزير الصحة السوداني التهنئة للدكتورة هالة زايد لتوليها حقيبة وزارة الصحة وثقة القيادة السياسية بها، متمنين لها التوفيق والنجاح، كما قدم وزير الصحة السوداني دعوة رسمية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لزيارة جمهورية السودان.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء: تطعيم 22 ألفا و948 طفلا ضد شلل الأطفال

نائب وزير الصحة للسكان: 200 ألف أسرة رفضت إلحاق أولادهم بالمدارس

نائب وزير الصحة للسكان: معدلات الإنجاب غير المنضبطة تهدد التنمية

لجنة من الصحة والسكان لمواجهة الزواج المبكر وزواج القاصرات

الصحة

السكان

السودان

الاطباء




لا تفوتك
رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة