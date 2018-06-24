وزيرة الصحة تستقبل نظيرها السودانى لتعزيز التعاون الطبي بين البلدين

كتب وليد عبد السلام

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، الدكتور بحر إدريس أبوقردة، وزير الصحة السوداني، لتعزيز سبل التعاون فى المجال الطبى بين البلدين، بحضور السفير عبدالمحمود عبدالحليم، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، والسفير حسام عيسى مسئول الملف السوداني بوزارة الخارجية المصرية.

وأوضحت وزارة الصحة فى بيان اليوم أن اللقاء تناول القوافل الطبية التي ترسلها مصر الى جمهورية السودان الشقيقة، بالإضافة إلى علاج المواطنين السودانين فى مصر، وتدريب الأطباء والتمريض فى المستشفيات المصرية، كما تطرق اللقاء ملف زراعة الكلى للمواطنين السودانيين بالمستشفيات المصرية.

وأضافت الوزارة أن وزير الصحة السودانى طلب منح الأطباء السودانيين أولوية في التقدم للزمالة المصرية والدراسات العليا، حيث رحبت وزيرة الصحة بهذا الطلب، ووجهت باعفاء 2 من الاطباء السودانيين في الزمالة المصرية من المصاريف مراعاة لظروفهم، وذلك بناءً على طلبهم.

ورحبت وزيرة الصحة والسكان، باستقبال أيه حالات انسانية تحتاج لتدخل طبي من الجانب السوداني، قائلةً " لا تضعوا الوضع المادي عائق .. مكتبي مفتوح لأي حالة انسانية".

وفي النهاية قدم وزير الصحة السوداني التهنئة للدكتورة هالة زايد لتوليها حقيبة وزارة الصحة وثقة القيادة السياسية بها، متمنين لها التوفيق والنجاح، كما قدم وزير الصحة السوداني دعوة رسمية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لزيارة جمهورية السودان.