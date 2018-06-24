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وزارة الأمن الداخلى الأمريكية: لم شمل 522 طفلا من أبناء المهاجرين بذويهم

الأحد، 24 يونيو 2018 09:14 ص
وزارة الأمن الداخلى الأمريكية: لم شمل 522 طفلا من أبناء المهاجرين بذويهم مهاجرين ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، لم شمل 522 طفلا من أبناء المهاجرين الذى تم فصلهم بذويهم.

وذكرت الوزارة ـ فى بيان لها أوردته قناة (الحرة) الاخبارية اليوم الأحد، أن الجمارك الأمريكية وقوات حرس الحدود تتوقع أن يتم استثناء عدد قليل من الأطفال لأسباب تتعلق بعد ثبوت وجود صلة بأشخاص يزعمون أنهم من أفراد أسرهم.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد وقع الأربعاء الماضى، أمرا تنفيذيا يقضى بوقف ممارسة فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم خلال فترة نظر سلطات الولايات المتحدة فى قضاياهم .

وكان قد تم فصل أكثر من 2300 قاصر عن أسرهم فى خمسة أسابيع، ما أثار انتقادات واسعة داخل المجتمع الأمريكى.

 


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المهاجرين

وزاره الامن الداخلى الامريكى

اطفال المهاجرين

فصل ابناء المهاجرين




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