"نوال الكويتية" أول فنانة خليجية تقود السيارة فى شوراع السعودية(فيديو)

إيمان حنا

قادت الفنانة نوال الكويتية سيارتها في شوارع العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد ساعات على نفاذ الأمر الملكى السعودى والذى أتاح للمرأة قيادة السيارة فى السعودية.

وشاركت الفنانة الكويتية مقطعًا مصورًا، عبر موقع التواصل «سناب شات»، وأشادت بالقرار الملكي السعودي، وقالت بينما كانت تقود السيارة في شوراع الرياض، إن القيادة في العاصمة السعودية «تهبل»، وأضافت: «والله يستاهلون، والله فرحانة لهم، هذا أبسط حقوقهم، الحمد لله»، ونشرت قناة مقطعا مصورا للفنانة نوال وهي تقود سيارتها وتشيد بالقرار الملكي السعودى.

وكان القرار قد دخل اليوم حيزالتنفيذ ولاقى ترحيبا واسعا من النساء والرجال، وأعلنت دائرة المرور بالسعودية أنه تنفيذا للأمر السامى رقم (905) سمح للنساء اللاتي يحملن رخص قيادة مناسبة بقيادة المركبة على الطرقات في عموم المملكة اعتبارا من اليوم .