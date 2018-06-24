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منافس أردوغان فى الانتخابات: نتائج "الأناضول" مزورة ونواصل التصدى لها

الأحد، 24 يونيو 2018 09:25 م
منافس أردوغان فى الانتخابات: نتائج "الأناضول" مزورة ونواصل التصدى لها الانتخابات التركية
كتب – محمود محيى
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علق مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض محرم إينجه، الذى يعد أقوى المنافسين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان،  على النتائج الأولية المعلنة حتى الآن حول عملية التصويت، قائلًا: "وكالة الأناضول الحكومية تتلاعب فى نتائج الانتخابات. تنشر أخبارًا عن تقدم أردوغان فى الانتخابات، بفارق أصوات كبير. أخاطب مسئولى ومراقبى الصناديق التابعين لنا، لا تحزنوا ولا تتركوا الصناديق أبدًا".

وكانت وكالة الأناضول للأنباء الحكومية، المسيطر عليها من قبل مقربين من أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم قد أعلنت تقدم أردوغان فى الصناديق المفتوحة حتى الآن بفارق كبير عن منافسه الأقوى محرم إيجنه، على حد زعمها.

وأكد القائمون على منصة الانتخابات العادلة المشكلة من قبل الأحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، أن النتائج المعلنة غير صحيحة، وقالوا فى تغريدة على تويتر إن الانتخابات يتم التلاعب فى نتائجها.

وقالوا فى التغريدة: "إن النتائج التى يتم عرضها على شاشات التليفزيون لا تعكس الحقيقة. نتمنى ألا تبالوا بتلك النتائج المزورة، وانتظروا النتائج التى سوف نعلن عنها. نحن نواصل الوقوف على كل الصناديق الانتخابية".

 

 

 

 


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