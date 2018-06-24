مفتى الجمهورية يهنئ المستشار حنفى جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد

كتب لؤي علي

هنأ فضيلة الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية – المستشار الدكتور حنفي جبالي لاختياره رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وتوليه مسئولية مهام منصبه الجديد.

وأضاف مفتي الجمهورية أن المحكمة الدستورية العليا تعد حارسة على أحكام الدستور، والشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، وهي أهم الضمانات لمرجعية الشريعة الإسلامية في نصوص الدستور والقانون.

وتوجه فضيلة المفتي بخالص الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يوفقه في مهمته الجديدة وأن يعينه على تحمل مسئولية المنصب الكبيرة والقيام بحقها.