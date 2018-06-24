video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 03:04 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

مفتى الجمهورية يهنئ المستشار حنفى جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد

الأحد، 24 يونيو 2018 01:51 م
مفتى الجمهورية يهنئ المستشار حنفى جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية - أرشيفية
كتب لؤي علي
إضافة تعليق

هنأ فضيلة الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية – المستشار الدكتور حنفي جبالي لاختياره رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وتوليه مسئولية مهام منصبه الجديد.

وأضاف مفتي الجمهورية أن المحكمة الدستورية العليا تعد حارسة على أحكام الدستور، والشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، وهي أهم الضمانات لمرجعية الشريعة الإسلامية في نصوص الدستور والقانون.

وتوجه فضيلة المفتي بخالص الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يوفقه في مهمته الجديدة وأن يعينه على تحمل مسئولية المنصب الكبيرة والقيام بحقها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

بدء عزاء الشيخ معوض إبراهيم أكبر معمر أزهرى بكلية الدعوة بحضور مفتى الجمهورية

فيديو وصور.. مفتى الجمهورية يناقش رسالة دكتوراه عن "أحكام العمليات التفجيرية" بالبحيرة.. ويعترض على استناد الباحث الأزهرى لآراء سيد قطب والجهاديين.. ويؤكد: ما يحدث مصيبة كبرى لا تليق بعلماء الأزهر الشريف

الدكتور شوقي علام

مفتي الجمهورية

الدكتور حنفي جبالي




لا تفوتك
القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة