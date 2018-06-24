مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 آلاف معتمر قادمين من الأراضى المقدسة

استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، 3 آلاف و365 معتمرًا عائدين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم لمناسك العمرة، وتم انهاء إجراءات وصولهم عبر الصالة الموسمية بالمطار ومبنى رقم 2 بالمطار الجديد ومبنى 1 بالمطار القديم.

ووصلت إلى مطار القاهرة الدولي 9 رحلات جوية تابعة لمصر للطيران قادمة من مطار جدة الدولي، بينما وصلت 3 رحلات أخرى من مطار المدينة المنورة، وكان في استقبالهم فرق من العلاقات العامة التابعين لشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم.

كما وصلت 4 رحلات تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، و3 رحلات تابعة لشركات خاصة وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر مبنى رقم 2 بالمطار الجديد وصالة رقم 1 بالمطار القديم.