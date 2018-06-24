مصرع طفلة فى انقلاب "توك توك" بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقيت طفلة إحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعها وذلك إثر انقلاب "توك توك"، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة أشمون يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام كلاً، الطفل "ح م ج " 4 سنوات جثة هامدة متأثراً بإصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، "ث ع ع" ربة منزل ومقيمان دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، قررت الثانية أنها حال اصطحابها لحفيدها المتوفى لتوقيع الكشف الطبى عليه واستقلالهما توك توك، واختلت أداة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابه وحدوث إصابتها ووفاة حفيدها، وفر به قائده هارباً، ونفت الشبهه الجنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.